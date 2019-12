Abertura do natal luz 2019 em Ubiratã

Ubiratã ficou muito mais iluminada e muito mais bonita com a abertura oficial das comemorações do mês de Natal na noite desta sexta-feira, 13 de dezembro. O Natal Luz de Ubiratã realizado pela Administração “Todos juntos rumo ao futuro”, em parceria com Aceu e Cooperativas Coagru e Integrada, foi marcado por muita emoção e reuniu centenas de pessoas na Praça Horácio José Ribeiro, ao lado do Paço Municipal.

As famílias se encantaram com diversas apresentações, destaque para cantata de Natal com as crianças das escolas municipais que se apresentaram no palco e nas janelas da prefeitura, sob a coordenação do professor de música Leandro Jr. Outro destaque foi a chegada do Papai Noel que logo se acomodou em sua casinha e recebeu as crianças. A noite especial contou ainda com a decoração natalina, o presépio e uma nova iluminação que encantou a todos.

O prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco, acompanhado da primeira-dama, Eliane Omori Duarte – Makie; os vereadores Rafael Bartz, Aparecido Paula, Jorge Tozzi, Harri Tholken e Luiz Cunha; o presidente da Aceu, Haroldo Rodrigues da Silva; a presidente doConselho da Mulher Empresária, Cléia Dias Barbosa, o representante da Cooperativa Integrada, Waldecir Guerra; e o representante da Cooperativa Coagru, José Luiz Pantaleão participaram do evento.

FIM DE ANO EM UBIRATÃ

As festividades do natal e de fim de ano em Ubiratã continuam com diversas atrações: do dia 14 ao dia 27 de dezembro som na janela da prefeitura todas as noites; no dia 28/12 – Sábado, show com Léo Doreto e Daniel as 22:00 horas; no dia 29/12 – Domingo, show com Diego Brante, as 22:00 horas.

No dia 30/12 – Segunda-feira, shoe nacional e gratuito na Praça Horácio José Ribeiro com a dupla Fernando e Sorocaba, as 22:30 horas e para encerrar o ano de 2019 e brindar a chegada de 2020, no dia 31/12 – terça-feira, festa de Réveillon com o Grupo Sempre Tem.