CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE UBIRATÃ

– 01 vaga permanente para cabeleireira com experiência.

– 01 vaga para auxiliar de linha de produção – vaga exclusiva para pessoas com deficiência.

– 01 vaga para gerente de restaurante de empresa no ramo de alimentação – gênero feminino ou masculino faixa etária acima de 23 anos – superior completo em nutrição.

– 01 vaga permanente para açougueiro com experiência – gênero masculino – ensino fundamental.

– 01 vaga permanente de vendedor varejista na área de materiais de construção, com experiência, informática básica, oferecer opções de produtos e mercadorias aos clientes, dinâmico, trabalhador, ter boa aparência e saber lidar com pessoas, ensino médio completo, horário comercial e gênero masculino.

– 01 vaga permanente de chapista de lanchonete com experiência, montagem de pizza, preparo de lanches, manipulação de alimentos, atentar para a higiene no ambiente de trabalho e com a matéria prima, atendimento a clientes, acima de 30 anos, horário de trabalho das 17:30 as 00:30 horas às quintas, sextas, sábados, domingos e feriados, gênero feminino ou masculino.

– 01 vaga de vendedor de comércio varejista permanente para trabalhadoras com experiência para atuar em empresa do ramo de artigos de joalheria, ótica e chaveiros, horário de trabalho comercial, ensino médio, faixa etária de 25 a 45 anos, boa aparência, comunicativa, extrovertida, saber lidar com desafios e entrevista na agência do trabalhador em data e hora a ser marcada pela empresa.

– 01 vaga de auxiliar financeiro para planejar, organizar, controlar e assessorar a empresa na área financeira, emissão de notas em geral, conciliar contas bancárias, acompanhar fluxo de caixa. ensino médio ou cursando nível superior em administração ou cursos afins, informática básica, organizado, proativo. Entrevista na própria empresa.

– 01 vaga de costureiro(a) com experiência em máquina reta, horário de trabalho a combinar, gênero masculino ou feminino e entrevista na própria empresa.

– 01 vaga temporária para vendedora no comércio varejista de artigos de viagem, cama, mesa e banho, tecidos e loja de departamento e magazine com experiência, horário comercial, gênero feminino, ensino médio, faixa etária de 24 anos acima e entrevista na empresa.

– 01 vaga de empregada doméstica diarista com experiência em serviços gerais para atuar em 03 dias por semana, gênero feminino.

– 01 vaga temporária de vendedora no comércio varejista de roupas feminino e masculino, artigos de viagem, sapatos e sandálias, experiência na atividade, ensino médio, entrevista na própria empresa em qualquer horário, gênero feminino e faixa etária acima de 20 anos.

– 01 vaga de motorista entregador com experiência para empresa do ramo varejista de materiais de construção em geral, ensino fundamental, CNH “C”, realizar também atividade de ajudante, horário comercial, faixa etária de 25 a 40 anos, realizar viagens para Campina da Lagoa e Juranda e entrevista na própria empresa.

A Agência do Trabalhador informa que as vagas disponíveis relacionadas acima, podem ser encerradas a qualquer momento, dependendo exclusivamente das empresas que solicitaram sua abertura.