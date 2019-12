Sem limites! Açougue de Maringá inova e cria panetone de carne

O panetone não agrada todo mundo. Muita gente reclama das frutas cristalizadas ou da própria massa. Foi pensando nisso que surgiu em um açougue de Maringá uma alternativa: o carnetone. Se você é fã de carne

vai ficar tentado a experimentar.

O carnetone pesa quase dois quilos e é feito com blend bovino. O recheio é composto por azeitona, queijo, ervas, tomate seco, bacon e mais um segredinhos. A receita é antiga e pertence à família Paris.

“Foi criado por volta de 1960 pela minha avó. Ela tinha um lho que não comia as frutinhas cristalizadas do panetone. Muito criativa, ela criou um bolo de carne com tomatinho cereja e azeitona”, recorda o presidente das franquias do Açougue Paris 3, Marciel José Paris.

Neste ano, ele decidiu incrementar a receita e colocar à venda nos açougues. O lançamento está sendo um

sucesso. “Sofistiquei a receita e o pessoal está gostando bastante, está vendendo bem”, diz.

O carnetone é vendido cru e o cliente leva para casa só para assar. Marciel explica que a temperatura ideal é

entre 200 e 220 graus por cerca de duas horas. O quilo pesa R$ 49,99 e a peça serve oito pessoas.

As informações são do portal GMC Online.