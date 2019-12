Bateu: PM implanta registro eletrônico para acidentes em rodovias estaduais

O Bateu (Boletim Unificado de Acidente de Trânsito) foi ampliado para atender os mais de 12 mil quilômetros de estradas estaduais do Paraná. Agora, o usuário que se envolver em um acidente de trânsito que não tenha deixado pessoas feridas pode fazer o registro pela internet, sem a necessidade de aguardar uma viatura no local. Além disso, o sistema que já funciona para acidentes em área urbana também ganhou uma nova funcionalidade: o registro de acidentes envolvendo bicicletas e patinetes elétricos.



Com o Bateu, o usuário não precisará deslocar até um posto BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual) para fazer o registro de acidentes de trânsito – sem vítimas, com até quatro veículos e oito pessoas envolvidas. Por meio do site da Polícia Militar pode-se fazer o documento e adicionar fotos do local do acidente.



Para o comandante do BPRv, tenente-coronel Olavo Vianei Francischetti Nunes, o recurso vai facilitar a vida dos motoristas e demais usuários das rodovias estaduais. “O foco é o cidadão em si, proporcionar ferramentas e recursos que facilitem o acesso aos serviços públicos. A principal facilidade é que o usuário evitará custos e poderá fazer desde casa, a mobilidade está garantida”, disse.



O Diretor do Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná), coronel Cesar Vinicius Kogut, acredita que é cada vez mais necessário aplicar a tecnologia em favor de melhorias a população. ?Temos que pensar em medidas preventivas na área de engenharia e educação, esse avanço é significativo para Curitiba que terá muitas novidades na área de acessibilidade e facilidade ao ciclista para circular e ter apoio, estamos tentando evoluir para melhor atender o cidadão?, disse Kogut.



TRÂNSITO URBANO

Em funcionamento desde 2012 na área urbana, o Bateu passou por adequações e a mais recente foi a inclusão da bicicleta e de outros veículos de propulsão humana, além do patinete elétrico, cada vez mais comuns no trânsito das cidades.



O capitão Anderson Martins de Oliveira, do Copom (Centro de Operações Policiais Militares), destaca que as funcionalidades do Bateu permitam que haja maior celeridade nos trâmites administrativos, desonerando também o deslocamento de viatura e equipe policial para acidentes sem vítimas nas rodovias. ?Em torno de 46% dos acidentes são sem vítimas, então vai diminuir bastante essa demanda pelo PM nas rodovias estaduais?, disse.

