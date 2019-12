DIGA WEB: Confira os ganhadores da Promoção Presente de Natal Antecipado

A DigaWeb Telecom – Provedor de Internet realizou nesta segunda – feira (16), dois sorteios de R$ 500,00 cada para seus clientes.

Para participar da promoção o cliente com a mensalidade em dia deveria seguir os seguintes requisitos: Curtir a página oficial da empresa no Facebook e a publicação oficial do sorteio e compartilhar a foto marcando um ou mais amigos.



” Foram mais de 21 mil pessoas participando do sorteio, isso nos deixou muito felizes. Só tenho a agradecer a cada um de nossos clientes que nos deixaram muitas mensagens parabenizando toda nossa equipe. Gostaria de dizer que estamos sempre trabalhando com muito carinho e dedicação para levar a cada um de vocês a internet com melhor qualidade “, comentou Vanderlei Grazioli proprietário da empresa.

Ganhadores:



https://www.facebook.com/provedordigaweb/videos/297394524481112/?v=297394524481112