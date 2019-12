Ônibus com 46 trabalhadores se envolve em acidente com carreta na BR 369

Um ônibus e uma carreta se envolveram em um acidente nesta quarta-feira (18), na rodovia BR 369.

Segundo informações, ambos os veículos estavam em deslocamento para Cascavel e, por conta da lentidão em determinado local, o ônibus reduziu a velocidade, sendo atingido na traseira pela carreta, que não conseguiu parar a tempo.

No momento do acidente, 46 funcionários de uma empresa estavam embarcados no coletivo, porém nenhum trabalhador nem o motorista da carreta apresentaram necessidade de intervenção de socorristas.

Por conta da colisão, a PRF foi acionada para controlar o trânsito e registrar a ocorrência.

A Viapar sinalizou a via por conta de haver necessidade de desvio do fluxo por um posto de combustível, que fica próximo ao local do acidente.

Fonte: CGN