Onze presos da delegacia de Nova Aurora são transferidos para Foz do Iguaçu ; A carceragem será desativada

Onze detentos que ocupavam a carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Nova Aurora foram transferidos, na manhã desta quarta-feira (18), para a Cadeia Pública Laudemir Neves, em Foz do Iguaçu.



A carceragem em Nova Aurora será desativada, já que o espaço não recebe a gestão do Depen (Departamento Penitenciário do Estado do Paraná).



Os presos transferidos são em sua maioria condenados por crimes de homicídio.



A transferência foi realizada por equipes da Polícia Civil de Nova Aurora e também de Toledo.



O homem, de 39 anos, que manteve os dois enteados, uma menina de 14 anos e um menino de 12, em cárcere privado por quase 30 horas em Cafelândia, no início do mês de dezembro, também está detido na Cadeia Pública Laudemir Neves.

