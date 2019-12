Pai faz parto de bebê que era “esperado” para o dia de natal, em Campo Mourão

Um parto inusitado, por ter sido feito em casa, pelo próprio pai da criança, foi registrado na noite desta quarta-feira (18), no jardim Paulista, em Campo Mourão.

O casal esperava a filha para o dia de natal, porém, por volta das 20h de ontem (18), a mulher entrou em trabalho de parto.

Sem celular para solicitar ajuda, o homem acabou se vendo obrigado a fazer o parto em casa e sozinho, por volta das 21h.

Só depois do nascimento da filha é que o Samu foi acionado e deu continuidade no atendimento, prestando auxílio para mãe e filha e encaminhando ambas ao hospital Santa Casa.

O médico do Samu, Matheus Saragioto avaliou que mãe e filha passavam bem. “Foi um parto domiciliar bastante inusitado, mas o pai se saiu muito bem. É comum o atendimento de mulher em trabalho de parto, com nascimento na ambulância, mas com o pai fazendo o parto é novidade”, disse ele.

A equipe do Samu encaminhou a criança para a pediatria da Santa Casa, ao lado da mãe, que já tem um filho de onze meses. O bebê nasceu com cerca de 2kg.

