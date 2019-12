Adolescentes ficam gravemente feridas após explosão de narguilé

Duas adolescentes, de 14 e 15 anos, ficaram gravemente feridas após narguilé explodir no município Japurá, no Noroeste do Paraná, na madrugada deste domingo (22).

Elas estavam em um baile quando acenderam o narguilé com álcool e ele explodiu. Elas foram socorridas por um policial militar de folga que estava no local, que as encaminhou para o Hospital e Maternidade Santa Terezinha de Japurá.

De acordo com os bombeiros, a adolescente de 14 anos está ainda está internada no hospital em estado grave com cerca de 30% do corpo queimado.

Já a garota de 15 anos, com 50% do corpo queimado, já foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Cianorte e na segunda (23) deve ir para o Hospital Evangélico Mackenzie, referência em queimados, em Curitiba.

A utilização de narguilé por menores de 18 anos é proibida em Japurá desde 2017.

As informações são do Bem Paraná.