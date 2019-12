Equipes da PM fecham local onde rinhas de galos eram realizadas; 112 galos vivos foram resgatados

As equipes da Polícia Militar Ambiental e ROTAM realizaram o fechamento de um local onde rinhas de galos eram realizadas, em Palmas. A ação ocorreu após informação apurada pelo Serviço Reservado da PM.

No local, os militares constataram a prática ilícita e deram voz de prisão aos indivíduos que lá se encontravam. Após identificados, os envolvidos foram encaminhados à companhia da PM de Palmas, onde fora lavrado TCIP’s e AIA’s a todos os indivíduos.

Ainda no local da rinha, fora localizada uma espingarda calibre 36, juntamente com três munições intactas e uma deflagrada, a qual foi atribuída ao gerente da rinha. Após a lavratura da documentação, as equipes encaminharam o gerente da rinha à Delegacia de Polícia Civil de Palmas, onde fora feito seu flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Na operação foram resgatados 112 galos vivos. Cinco animais foram encontrados sem vida. Diante do flagrante, uma multa foi aplicada no valor de R$ 229 mil.

As informações são da Assessoria de Comunicação da PM Ambiental.

Fonte: CGN