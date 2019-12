Menino de 7 anos morre em acidente de trânsito em Umuarama

Um menino de 7 anos morreu em acidente na tarde de domingo (22), no Parque Ibirapuera, em Umuarama, no Noroeste do Paraná. O garoto era passageiro de uma motocicleta, que colidiu na lateral de um carro.



A moto era conduzida pelo irmão da criança, um adolescente de 15 anos, que segue internado em estado grave. De acordo com a Polícia Militar, a motocicleta avançou a preferencial e colidiu na lateral de um Volkswagen Gol.



Socorristas do Samu foram mobilizados e prestaram atendimento aos irmãos. A criança sofreu uma parada cardiorrespiratória dentro da ambulância, mas foi reanimada pela equipe de socorro, antes de ser encaminhada ao hospital.



As duas vítimas passaram por cirurgia. O adolescente segue internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Já o garoto não resistiu e morreu. O corpo da criança foi recolhido ao IML (Instituto Médico-Legal) de Umuarama.

Fonte: Umuarama News