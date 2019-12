Jovem embriagado fura sinal vermelho é preso em Campina da Lagoa

A Polícia Militar de Campina da Lagoa deteve na madrugada da última quarta-feira (25), um condutor por embriagues ao volante após o mesmo furar o sinal vermelho no centro da cidade.

Os policiais militares durante patrulhamento pelo centro da cidade avistaram um veículo Ford – 250, trafegando pela Avenida Brasil e que quando se aproximou do cruzamento com a Avenida JK, o condutor acelerou o veículo de forma brusca fazendo com que os pneus derrapassem com o sinal fechado, em ato continuo o condutor convergiu a esquerda, sendo que é proibida.

Diante dos fatos a equipe efetuou a abordagem ao veículo e avistou no seu interior copos e latas de bebidas alcoólicas.

Durante a abordagem foi identificado o condutor que estava visivelmente embriagado, momento que foi recebeu voz de prisão. No veículo estavam outras duas pessoas que foram liberados após a abordagem.

O veículo não possuía débitos, mas por não haver um condutor habilitado ele foi encaminhado ao destacamento da Polícia Militar.

O condutor recusou-se a fazer o teste do bafômetro, contudo como apresentava sinais claros de embriagues recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Portal O Vale