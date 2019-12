Petrobras anuncia reajuste de 5% no gás de cozinha nas refinarias

A Petrobras anunciou reajuste no valor do gás de cozinha já a partir de sexta-feira (27). O aumento, que, em média, deve ser de 5%, é válido para as refinarias. Entretanto, há a expectativa de que o preço do botijão de 13 quilos fique mais caro para o consumidor final.



De acordo com a companhia, o valor de venda às distribuidoras não é o único determinante do preço final ao consumidor. Os preços praticados por revendedores são livres, podendo sofrer alterações conforme custos logísticos, impostos e características próprias de cada distribuidora.



Neste ano, foram registradas cinco altas no preço do gás de cozinha, a última delas no mês de novembro, com um reajuste médio de 4%.