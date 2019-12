Presidente do Sindicato Rural de Corbélia é vítima de sequestro-relâmpago

O presidente do Sindicato Rural de Corbélia, Ademar Formighieri, e seu sobrinho foram vítimas de um sequestro-relâmpago no fim da noite de quinta-feira (26). As vítimas foram localizadas cerca de três horas após o crime, já na cidade de Assis Chateaubriand, e passam bem.



De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta de 22h, em uma residência na Rua Boca de Leão, região central de Corbélia. Dois suspeitos armados invadiram o imóvel e deram voz de assalto às vítimas.



Formighieri e o sobrinho foram feitos reféns pelos marginais e colocados dentro da Chevrolet S-10 da família. Na sequência, a dupla fugiu com as vítimas em direção à BR 369. Além do veículo, uma quantia em dinheiro foi levada pelos assaltantes.



Por volta de 1h de sexta-feira (27), as vítimas conseguiram fazer contato com a polícia após serem abandonadas pelos criminosos em Assis Chateaubriand. Ainda conforme a PM, ambos estavam bem e não apresentavam ferimentos. Os suspeitos e o veículo não foram localizados até o momento.

