Jovem de 28 anos tem 80% do corpo queimado por amigas em Umuarama

A briga entre três mulheres terminou com uma jovem de 28 anos com 80% do corpo queimado no início da manhã deste domingo (29), em Umuarama, região noroeste do Paraná.



A Polícia Militar informou que foi chamada até a casa por vizinhos que ouviram a discussão, ao chegar ao endereço, as mulheres disseram que já tinham resolvido o problema.



Minutos após a saída da PM do imóvel, duas mulheres – uma adolescente de 17 e uma de 30 anos, prenderam a vítima em um dos cômodos, jogaram gás inflamável e atearam fogo.



A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado grave e encaminhada ao Hospital. Ela aguarda agora transferência para ala de queimados em hospital de retaguarda.



As duas acusadas da tentativa de homicídio se apresentaram a Polícia Civil ainda pela manhã. A jovem de 17 anos confessou o crime e foi encaminhada ao Cense (Centro Socioeducativo). A mulher de 30 anos foi ouvida e liberada.