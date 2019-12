É HOJE: FERNANDO E SOROCABA, SHOW GRATUITO EM UBIRATÃ

Acontece nesta segunda-feira (30), na Praça Vereador Horácio José Ribeiro, o grandioso show com a renomada dupla Fernando e Sorocaba, que se apresentaram gratuitamente para a população. Lembrando que você poderá doar espontaneamente um quilo de alimento não perecível que será destinado para Santa Casa, Lar dos Velhinhos e outras instituições.

E na noite do Réveillon, terça-feira, dia 31, o show na Praça será com o “Grupo Sempre Tem”. A atração musical terá início a partir das 23:00 horas e no momento da virada haverá a realização de show pirotécnico e queima de fogos.

“Venham todos participar dessa grande festa da família ubiratanense. Vamos comemorar juntos, as grandes conquistas de 2019 e celebrar a chegada de mais um novo ano, que com certeza também será de muitas realizações”, convida o prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco.