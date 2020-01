Fernando e Sorocaba se apresentam para milhares de pessoas em Ubiratã

A noite de segunda-feira (30), foi marcante e especial para milhares de pessoas de Ubiratã e de diversas cidades da região, que compareçam na Praça Horácio José Ribeiro onde assistiram e se divertiram ao som contagiante da renomada dupla sertaneja Fernando e Sorocaba. O show nacional, totalmente gratuito, foi proporcionado pela administração municipal dentro da programação especial de fim de ano em Ubiratã. Fernando e Sorocaba cantaram seus maiores sucessos e outros clássicos da música brasileira por cerca de duas horas em um dos maiores shows e com maior presença de público da história do município.

Num ato de solidariedade foi sugerida doação espontânea um quilo de alimento não perecível que será destinado para Santa Casa, Lar dos Velhinhos e outras instituições.

Antes do show da dupla aconteceu o sorteio da promoção de fim de ano da Aceu – Associação Comercial e Empresarial de Ubiratã. E no encerramento da festa, os artistas ubiratanenses Malu Cavalcanti e Leandro Jr. e Léo Doreto e Daniel cantaram juntamente com Fernando e Sorocaba.

E a festa continua: para encerrar 2019 em grande estilo e para brindar a chegada de um novo ano, nesta terça-feira (31), também na Praça Horácio José Ribeiro, tem show com o “Grupo Sempre Tem”. A atração musical terá início a partir das 23:30 horas e no momento da virada haverá a realização de show pirotécnico e queima de fogos.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social – Prefeitura de Ubiratã