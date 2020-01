Bolsonaro aparece usando camiseta do FC Cascavel no primeiro dia do ano

O presidente Jair Bolsonaro apareceu usando uma camiseta do FC Cascavel, time de Cascavel, em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, no primeiro dia do ano.

Ele foi cumprimentar apoiadores e disse que quer começar bem o ano, conforme divulgou o portal Metrópoles.

O presidente do Clube cascavelense, Valdinei Silva, lembra que a camiseta foi dada de presente para ele em um evento em Brasília, através do Deputado Evandro Roman.