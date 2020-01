Homem morre depois de ser baleado em posto de saúde de Palmital

Um homem, de 27 anos, morreu depois de ser baleado dentro de um posto de saúde em Palmital, na região central do Paraná, nesta quarta-feira (1º), de acordo com a Secretaria de Saúde do município.

A secretaria informou que o rapaz se envolveu em uma briga em uma danceteria e acabou sendo baleado. Ele foi socorrido e levado pela esposa até o posto de saúde, que fica no Centro da cidade.

Uma equipe médica tentava reanimá-lo quando um homem armado entrou na unidade e atirou na vítima, que foi atingida no pescoço. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda conforme a secretaria, outro disparo atingiu a mão da esposa da vítima que tentou protegê-lo. Ela foi medicada e liberada.

O atirador foi identificado, mas não tinha sido preso até a publicação desta reportagem.

