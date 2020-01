Incêndio destrói casa em Campina da Lagoa

Na madrugada de quarta-feira (01), após várias ligações de populares informando que estaria acontecendo um incêndio de grandes proporções no Jardim Central I, em Campina da Lagoa, uma equipe da Polícia Militar se deslocou até o local, onde foi constatado o fato.

No local já se encontrava o Caminhão Pipa da Prefeitura o qual controlou o incêndio, porém a casa ficou completamente destruída com as chamas que se alastraram.

Na residência moravam duas mulheres e quatro crianças, sendo que uma das mulheres está gravida de seis meses.

Segundo informações repassadas para Polícia Militar por uma das mulheres o incêndio teria sido intencional. O Caso foi repassado a Polícia Civil que irá investigar o caso.