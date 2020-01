Licenciamento no Brasil será digital até o fim do primeiro semestre de 2020

Até dia 30 de junho todos os Detrans (Departamento de Trânsito) do país, devem estar aptos a emitir o CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos) de forma eletrônica.

O prazo foi estipulado pelo Cotran (Conselho Nacional de Trânsito). As regras foram publicadas no Dário Oficial da União no último dia de 2019.

A substituição do documento físico para digital dará a possibilidade de o motorista dirigir em todo o território nacional utilizando apenas a versão digital. Já para poder deixar o pais, será necessário que o condutor imprima o documento.

Assim como o documento em papel, para emitir o digital é necessário que todos os débitos referentes ao veículo estejam quitados.

Em nota a AND (Associação Nacional dos Detrans) também informou que os valores de DPVAT irão se manter para 2020, mesmo depois da tentativa de pôr fim ao pagamento, proposta pelo presidente Jair Bolsonaro.

“Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) redefiniu os valores do DPVAT 2020 e anulou a redução proposta por meio de resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que havia reduzido os valores do DPVAT 2020 em 67,7%, para proprietários de carros e em 85,4% para proprietários das motos.

De acordo com a orientação do DENATRAN, enviada aos DETRANS, os valores serão os mesmos pagos em 2019, ou seja, R$ 16,21 para automóvel e R$ 84,58 para motocicleta.”

Veículo Valor DPVAT 2020

Automóveis – R$ 16,21

Ônibus com cobrança de frete – R$ 37,90

Micro-ônibus com frete (até 10 passageiros) – R$ 25,08

Ônibus, micro-ônibus e lotações sem cobrança de frete – R$ 25,08

Ciclomotores- R$ 19,65

Motocicletas, motonetas e similares – R$ 84,58

Caminhões – R$ 16,77



Clique para ver a Deliberação do Contran