Muita alegria, festa e desejos de prosperidade com a chegada de 2020 em Ubiratã

A noite de 31 de dezembro em Ubiratã foi marcada por muita alegria, emoção e desejos de prosperidades no momento em que todos reunidos no recinto da Praça Horácio José Ribeiro saudaram a chegada do novo ano (2020) e também o início de uma nova década. E para propiciar esse momento especial, a Administração Municipal realizou uma grande festa popular, com queima de fogos que encantou a todos e uma super atração musical, que contagiou e agitou os presentes: “Grupo Sempre Tem” fez a festa de milhares de ubiratanenses e visitantes de outras regiões que passaram o réveillon em nossa cidade.

A animação começou as 23:30 horas e faltando dez segundos para a virada do ano, o prefeito de Ubiratã, Haroldo Fernandes Duarte – Baco, acompanhado da primeira-dama, Eliane Omori Duarte – Makie, dos vereadores de Ubiratã e de secretários municipais, subiu ao palco para contagem regressiva que culminou com a chegada de 2020. Neste momento mágico, todos os presentes na Praça se abraçaram, brindaram o novo ano e desejaram que 2020 seja de mais alegria, com saúde, prosperidade e paz.