Mulher foi assassinada pelo ex-genro com requintes de crueldade em Goioerê

A morte Lucélia Souza Chagas, de 42 anos, que foi assassinada na madrugada desta quarta-feira (01), teve requintes de crueldade.

O suposto autor, o ex-genro Rodrigo Chaves, está foragido.

O crime aconteceu em uma chácara às marrgens da rodovia BR-272, perto da empresa Realme.

Conforme as primeiras informações levantadas, Rodrigo teria ido até a casa da sogra à procura da filha dela, sua ex-mulher, por volta da 1h30min da madrugada. Ele chegou a enviar uma mensagem para a ex, dizendo que estava na casa da mãe dela. Depois disso, Rodrigo matou Lucélia a tiros e arrastou por cerca de 200 metros até uma pequena represa.

A água não chegou a cobrir todo o corpo. O corpo de Lucélia estava com a boca amarrada com uma sacola plástica. Não se sabe se a boca foi amarrada antes ou depois da morte da vítima. As primeiras informações dos peritos foi a de que Lucélia foi morta a tiros, mas pode ter sido esfaqueada também, mas somente o laudo da necropsia irá indicar isso.

A polícia realiza diligências na tentativa de localizar Rodrigo Chaves, mas até o momento não há pistas sobre o seu paradeiro.

Há comentários de que ele teria se suicidado após matar a ex-sogra, mas isso também não foi confirmado pela polícia.



Fonte: Goionews