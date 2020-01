Ex-vereador morre depois de receber ligação com golpe de falso sequestro

Morreu na madrugada desta segunda-feira (6), o ex-vereador de Apucarana, Disnei Leugi, aos 77 anos.

Segundo familiares, Disnei sofreu um infarto. A princípio, ele passou mal após receber uma ligação, de um homem que tentava aplicar o golpe do falso sequestro.

Disnei era muito conhecido e querido na cidade. Ele é tio do vereador Lucas Leugi.

O corpo de Disnei Leugi será velado no plenário da Câmara de Vereadores de Apucarana e o sepultamento está marcado para as 9h de terça-feira (7), no Cemitério Cristo Rei de Apucarana.

A Câmara Municipal de Apucarana lamenta com profundo pesar o falecimento do ex-vereador Disnei Leugi, e divulgou uma nota de pesar:

“A Câmara Municipal de Apucarana lamenta com profundo pesar o falecimento do ex-vereador Disnei Leugi, ocorrido hoje (segunda-feira 06/01), aos 77 anos, em Apucarana. Disnei, que era tio do vereador Lucas Leugi e irmão do ex-presidente da Câmara de Apucarana, Dimas Leugi (que faleceu em 2017), foi vereador na 10a. Legislatura, de 1989 a 1992. Disnei construiu uma história exemplar de muito trabalho e dedicação ao município de Apucarana. Apaixonado pela cidade, Disnei, um homem íntegro, humano, que lutou por grandes causas, especialmente na àrea da educação, foi Superintendente Municipal de Ensino Superior e Superintendente na Autarquia Municipal de Educação. Ele deixa esposa, filha e netas. Foi um excelente esposo, pai, avô e amigo, que deixará um legado na história. Neste momento de luto, a Câmara Municipal de Apucarana, em nome de todos os Vereadores, Vereadora e Servidores, se solidariza e presta condolências aos seus familiares e amigos. O presidente da Câmara, Luciano Molina, decretou luto oficial por três dias”

VELÓRIO E SEPULTAMENTO

As informações são do TN Online.