Jogador de futsal morre de infarto aos 19 anos no Paraná

O futsal de Ponta Grossa está em luto. Luis Fernando dos Santos, 19, jogador do Santa Mônica, sofreu infarto na tarde de domingo, não resistiu e morreu.

O sepultamento aconteceu às 15 horas desta segunda-feira (6) no Cemitério Parque Campos Gerais. As informações são do Serviço Funerário Municipal.

A morte de Fernandinho, como o rapaz era conhecido, causou grande comoção nas redes sociais.

São centenas de manifestações de amigos e familiares. ‘Cara, eu não consigo acreditar. Logo você, aquele ser humano iluminado, humilde, de coração tão grande! Velho, não sei o que é mais injusto, se é a vida ou a morte! Infelizmente não teremos mais você de corpo presente, mas você nunca irá morrer em nossas memórias e em nossos corações! Teu sorriso espontâneo será sempre tua principal marca. Descansa em paz meu guerreiro irmão, olhe por nós aí de cima!’, diz um dos posts.

Luis Fernando estava em casa e se sentiu mal logo após o almoço de domingo.

As informações são do A Rede.