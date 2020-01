“Milagre?”: Cadeirante se levanta para furtar whisky em supermercado

O fato registrado no supermercado de Foz Do Iguaçu na região Oeste do Paraná e vem sendo chamado de milagre.

As câmeras de segurança do local filmaram o momento que o cadeirante se levanta para furtar um litro de whisky escocês.

A situação aconteceu na manhã de sábado (04), no estabelecimento que fica no Bairro Três Lagoas. Nas imagens é possível ver o homem olhando para os lados e analisando o melhor momento para agir. Ele olha algumas bebidas que estão na prateleira e de repente se levanta e esconde o litro de whisky no valor de R$ 53,00.

Ele esconde a bebida dentro das calças e cobre com a camiseta.

Segundo a gerencia do local, o homem passou por outros setores do supermercado, mas quando chegou no caixa com vários produtos, acabou desistindo da compra.

Ao perceberem a atitude suspeita, as câmeras de segurança foram verificadas. No entanto o homem saiu do local antes e levou a garrafa.

Um Boletim Online foi registrado pelos proprietários do estabelecimento.

https://www.youtube.com/watch?v=OP4mQXgVvtU



Fonte: Catve