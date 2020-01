Terceira Morte por Dengue é registrada em Nova Cantu

A dengue fez mais uma vítima fatal na cidade de Nova Cantu. A moradora Nelda Vieira da Silva Fernandes, 71, morreu na manhã da última sexta-feira (3), em decorrência da doença, em Maringá, onde visitava parentes.

É a terceira morte por dengue na cidade, registrada de novembro até agora. No dia 17 de novembro, a jovem Cristiane dos Santos Machado, 31 anos foi a primeira vítima. Já o servidor público municipal, Alberto Viczmiszin, 26, (segunda vítima) morreu de dengue no dia 5 de dezembro, coincidentemente no dia do seu aniversário. Ele era motorista da secretaria de saúde. Os dois estavam internados em hospitais de Campo Mourão.

O prefeito do município, José Carlos Gomes (DEM), que visitou a família da Senhora Nelda na manhã desta sexta, afirmou que só irá confirmar oficialmente a causa da morte após laudo técnico do Laboratório Central (Lacen). No entanto, ele informou que exames médicos feitos em um hospital de Maringá, apontaram que Nelda estava com dengue.

“Provavelmente a causa da morte foi dengue. Ela estava em Maringá na casa de familiares e chegou lá passando mal e foi para o hospital e fez o exame, que apontou dengue. Segundo a família ela já tinha outros problemas que se agravaram com a dengue. Vamos ter que esperar um laudo médico do Estado para confirmar oficialmente”, falou, ao lamentar a morte.

Gomes frisou que Nova Cantu iniciou 2020 em alerta contra a doença. A cidade que enfrenta uma epidemia está com mais de 600 casos de dengue. “Toda a administração continua empenhada contra esta maldita doença, estamos em uma verdadeira batalha de eliminação de criadouros”, falou. Segundo ele, o tempo chuvoso e quente preocupa ainda mais. “Pedimos à população que nos ajude nessa ‘guerra’, precisamos da consciência de cada um”, falou.

Desde o fim do ano passado, o município foi autorizado a fazer o uso do fumacê para a eliminação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença, devido a situação crítica na cidade.

Fonte: Walter Pereira