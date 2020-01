Conheça a Original Energy – Retorno de 200 % no contrato de 12 meses com investimento em módulos de energia solar

AGORA VOCÊ PODE FAZER MUITO MAIS QUE SIMPLESMENTE ECONOMIZAR. VENHA MUDAR DE VIDA GERAR UM RENDA INCRÍVEL E MUDAR O MUNDO.

Desde 2009 atuando, a Original Energy é uma empresa geradora de energia renovável, que oferece soluções em gestão de energia elétrica, comercialização o retorno vantajoso.

Consolidada no país, é uma grande atuante no mercado de geração de energia limpa, com uma proposta moderna, se apresenta como a solução ideal para uma evolução sustentável, sem emissão de poluentes em buscas de um mundo melhor.

Nosso compromisso é transformar o mundo, nossa missão transformar sonhos em realidade e você pode fazer parte desta história.

Com uma proposta arrojada oferecemos a você a possibilidade de juntos alcançarmos nossos objetivos.

Original Energy, energia além das expectativas.

* SIMPLES E VANTAJOSO

* OS MÓDULOS RECEBEM A LUZ DO SOL,

* QUE É CONVERTIDA EM ENERGIA ELÉTRICA;

* ESTA ENERGIA E DISTRIBUÍDA PARA A REDE PUBLICA;

**Exemplo de investimento e retorno:

01 MÓDULO – custa R$ 900 – rende R$ 150 durante 12 meses

02 MÓDULOS – custam R$ 1.800 – rendem R$ 300 durante 12 meses

03 MÓDULOS – custam R$ 2.700 – rendem R$ 450 durante 12 meses

05 MÓDULOS – custam R$ 4.500 – rendem R$ 750 durante 12 meses

10 MÓDULOS – custam R$ 9.000 – rendem R$ 1.500 durante 12 meses

20 MÓDULOS – custam R$ 18.000 – rendem R$ 3.000 durante 12 meses

30 MÓDULOS – custam R$ 27.000 – rendem R$ 4.500 durante 12 meses

50 MÓDULOS – custam R$ 45.000 – rendem R$ 7.500 durante 12 meses

Já presente em mais de 300 cidades, está ampliando sua planta solar, expandindo suas operações para o mercado de geração compartilhada para concessionárias fornecedoras de energia.

ALAGOAS

BAHIA

CEARÁ

ESPÍRITO SANTO

MARANHÃO

MINAS GERAIS

PARAÍBA

PARANÁ

PERNAMBUCO

PIAUÍ

RIO GRANDE DO NORTE

SANTA CATARINA

SÃO PAULO

SERGIPE

**Duvidas Original Energy**

DOBRE O SEU CAPITAL comprando painéis fotovoltaicos na Original Energy.

Você adquire seu módulo na Original Energy por R$ 900,00 cada, com nota fiscal.

Na original tanto quem investe pouco, como quem investe muito tem o mesmo tratamento. Tudo está estipulado no seu contrato, que é emitido em seu nome, juntamente com a nota fiscal. Sem mudanças repentinas, sem letras miúdas, sem mistério.

Você aloca seu módulo na usina fotovoltaica e recebe um aluguel de 150,00 ao mês durante 1 ano dobrando seu investimento!

Você pode adquirir quantos módulos quiser e receberá o aluguel mensal de cada um deles!!!

Os pagamentos são em reais e livre de qualquer desconto, pois você recebe é um aluguel pelo módulo que você adquire!

Todo o processo consta no contrato e nota fiscal, garantindo o recebimento do aluguel até o termino e tudo sob a proteção da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Após o vencimento do contrato de aluguel você pode optar por:

a) solicitar a entrega do seu módulo em sua Residência;

b) vender para a empresa;

c) doar para uma instituição beneficente.

