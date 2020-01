Concluída pavimentação na Avenida João Medeiros depois da retirada de casas

Dentro do projeto de urbanização de ruas e avenidas da cidade, teve inicio no ano passado, a obras de pavimentação asfáltica e outras melhorias na Avenida João Medeiros e na Rua Vereador Jorge Antõnio de Oliveira. Porém, na Avenida João Medeiros, esquina com a Avenida Raimundo Soares do Nascimento, havia duas casas que há muitos anos foram construídas dentro do perímetro das referidas vias, havendo então a necessidade da remoção das mesmas para conclusão da obra. Depois de todos os tramites legais e aprovação da Câmara de Vereadores, as famílias foram alojadas em casas com aluguel social pago pelo município enquanto aguardam a conclusão das obras das novas moradias que estão sendo construídas em outra região da cidade. Nesta quarta-feira (08), foi terminada a pavimentação nesse trecho, faltando ainda a sinalização e paisagismo. A urbanização transformou a região, deixando muito mais bonita e valorizada, facilitando a vida dos moradores que sofriam com barro e poeira. Outras melhorias ainda serão feita na Avenida João Medeiros, como a colocação de novo sistema de iluminação pública, utilizando a estrutura que foi retirada recentemente da Avenida João Pipino.