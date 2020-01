Criança de três anos se afoga e desaparece em rio na Região Metropolitana de Curitiba

Uma criança de três anos se afogou em um rio localizado entre as cidades de Rio Branco do Sul e Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba, na tarde desta quarta-feira (8).

O Corpo de Bombeiros e um helicóptero do BPMOA (Batalhão de Operações Aéreas) foram acionados para resgatar a vítima, mas até o fechamento desta reportagem nada foi encontrado.

O tenente Fernandes do BPMOA conta que a equipe precisou retornar ao quartel sem encontrar a vítima. “Nos chegou a notícia de que havia acontecido um afogamento no local. Lá conversamos com o pessoal e confirmamos que a vítima tinha três anos. Nós realizamos apoio para as buscas com a aeronave junto com uma guarnição do posto de bombeiros de Rio Branco do Sul. Agora retornamos ao quartel e até o momento a vítima não foi encontrada”, disse ele.

O Corpo de Bombeiros continua com as buscas pela criança no local.

Fonte: Banda B