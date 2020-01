Prefeito de município de SC é assassinado ao lado da prefeitura

Prefeito de Imbuia em Santa Catarina, foi assassinado com um tiro na cabeça, no fim da tarde desta quarta-feira (8).

João Schwambach (MDB) de 59 anos, foi encontrado já sem vida ao lado do prédio da administração municipal. Segundo populares, que repassaram informações à Polícia Militar, por volta das 18 horas, os moradores escutaram uma discussão seguida de dois tiros.

Pouco tempo depois do assassinato, um idoso de 77 anos deu entrada no Hospital Bom Jesus, em Ituporanga, município vizinho, com ferimento de arma de fogo na cabeça.

A Polícia acredita se tratar do autor do crime, e que o mesmo teria tentado cometer suicídio.

As investigações seguem.

Fonte: Catve