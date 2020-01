Alimentos arrecadados no show de Fernando e Sorocaba são repassados para Santa Casa e Lar dos Velhinhos

Representantes do Hospital Santa Casa e do Lar dos Velhinhos de Ubiratã receberam na tarde desta quinta-feira (09), na sede da Secretaria da Assistência Social, cerca de 700 quilos de alimentos não perecíveis que foram doados espontaneamente por munícipes que se fizeram presentes no show com a dupla Fernando e Sorocaba, na noite do dia 30 de dezembro de 2019, na Praça Horácio José Ribeiro.

Para a primeira-dama, secretária da Assistência Social e presidente do Provopar Ubiratanense, Eliane Omori Duarte – Makie, sempre que solicitados, a população é muito prestativa e solidária. “O povo de Ubiratã é muito bondoso e sempre tem ajudado a todas as entidades assistências de nosso município”, disse.