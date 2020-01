Conselheiros tutelares eleitos em 2019 tomaram posse em Ubiratã para atuar de 2020 a 2023

Foi realizada na noite desta quinta-feira (09), no plenário da Câmara Municipal, a cerimônia de posse dos novos conselheiros tutelares de Ubiratã, eleitos pela população em outubro de 2019 e que atuarão pelo período de quatro anos (2020 a 2023). Os conselheiros titulares empossados foram: Edna Alencar (469 votos); Pamela Talita (316 votos); Guilherme Polido (280 votos); Cristina Burguer (274 votos); e Everton Luiz (242 votos), que já estão atuando, a partir desta sexta-feira, dia 10.

O prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco, participou da solenidade, que também contou com a presença do presidente da Câmara, Rafael de Melo Bartz, da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Fabrícia Retamiro, dos vereadores Aparecido Paula, João Duarte e Jorge Tozzi, da secretária de Assistência Social, Eliane Omori Duarte – Makie e do chefe de Gabinete, Osmar Pires, além de familiares e amigos dos novos conselheiros.

O prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco ressaltou a importância do conselheiro tutelar. “O trabalho dos conselheiros tutelares é de extrema importância para a garantia dos direitos da criança e do adolescente, por isso, quero desejar a cada um de vocês, sucesso nesse mandato que está se iniciando”, concluiu.