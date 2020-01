A senhora Cristina Bilski Germano, 63 anos, que estava desaparecida desde quinta-feira (09), quando saiu de casa vestida com uma blusa verde e calça preta com branca, foi localizada na tarde desta sexta-feira (10) as margens do Rio Piquiri.

Cristina foi encontrada com escoriações e bastante confusa. Ela foi encaminhada para Cascavel onde passará por avaliação médica.

Fonte: Portal Corbélia