PM de Ubiratã cumpre dois mandados de prisão

Um homem de 61 anos que estava com mandado de prisão em aberto foi preso pela Polícia Militar por volta das 15h desta quinta-feira. Durante a abordagem os policiais verificaram que em desfavor do homem havia um mandado de prisão pelo crime de furto, expedido pela Justiça da Comarca de Formosa do Oeste. Ele foi encaminhado para a 50ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ubiratã.

Por volta das 16h a Polícia Militar prendeu um homem de 45 anos que estava com mandado de prisão expedido pela Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Ubiratã. O mesmo foi encaminhado para a 50ª Delegacia de Polícia Civil de Ubiratã.