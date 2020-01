Hospital Santa Casa de Ubiratã bate recorde de atendimentos em 2019

Com um acréscimo expressivo da população de Ubiratã, o Hospital e Maternidade Santa Casa também sentiu esse aumento, tendo que ampliar o número de atendimentos: em 2017 foram 11.486 atendimentos e em 2019 esse número saltou para 15.057, um aumento de 31% em seus atendimentos ambulatoriais. A quantidade de internamentos também aumentou consideravelmente: onde 2017 foram internados 2.063 pacientes e ano de 2019 foram 3.137 pacientes, um aumento de 52%. Dentro desses atendimentos 16% foram pacientes acima de 60 anos e jovens de 18 a 25 anos de idade.

Devido a estes fatores, a equipe do Hospital Santa teve que se adequar com aumento do quadro de colaboradores e aquisição de novos equipamentos. Hoje o Hospital conta com 07 enfermeiros, 21 técnicas de enfermagem, 01 nutricionista, 01 psicóloga, 01 fisioterapeuta, 01 farmacêutica, 04 atendentes/recepção, sendo um total de 57 colaboradores, contando com a administração, serviços gerais, etc.

O corpo clínico é composto por 14 médicos, atendendo nas mais variadas áreas clínicas, como Médica, Cirúrgica, Obstétrica, Pediátrica, Ortopédica e Cardiologia. Uma equipe que não mede esforços para que possa prestar um atendimento humanizado a todos os pacientes.