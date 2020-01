Mulher alterada tira morto do caixão e faz confusão em velório

Na manhã de sábado (11) compareceram no Destacamento de Policia Militar de Capitão Leônidas Marques, duas mulheres relatando que uma terceira mulher, durante o velório de um senhor de 83 anos, parente das envolvidas começou a ameaçá-las desde a noite anterior (10) dizendo que iria “moer a pau” e matá–las.

Segundo relatos, na madrugada de sábado a mulher chegou a tirar o morto do caixão, balançando o corpo com violência.

Perto das 8 horas as envolvidas, foram novamente ameaçadas, e procuraram a delegacia de polícia, a equipe policial foi ao velório, onde encontrou a acusada dormindo.

Os policiais conversaram com a mesma, e deram voz de prisão, e encaminharam a envolvida ao destacamento de polícia para a confecção do boletem de ocorrência.

Durante todo o procedimento a mulher fez diversas ameaças contra as envolvidas, que iria bater, matar e quebrar os ossos. Foi necessário o uso de algemas na mulher, pois a mesma estava muito agressiva.

A mulher chegou a acusar as vítimas que o idoso faleceu em razão de maus tratos. Diante dos fatos a equipe policial deu voz de prisão a mulher pelo crime de ameaça, impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária e calúnia, a mulher e as vítimas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para os procedimento cabíveis.

As informações são da FM Interativa.