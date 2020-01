Polícia Militar apreende duas armas de fogo em Campina da Lagoa; um homem de 67 anos foi preso

Durante a tarde de sexta-feira (10), policiais do Destacamento de Campina da Lagoa, que pertence ao 11º Batalhão de Polícia Militar (11BPM), prenderam um homem de 67 anos por posse ilegal de arma de fogo e ameaça, no Distrito de Sales Oliveira, no município de Campina da Lagoa. Na casa dele os policiais aprenderam uma espingarda cal. 32 e diversas munições. A outra arma, um revólver calibre 38, foi localizado em uma chácara. A ocorrência foi conduzida após o suspeito ter ameaçado outros dois homens em via pública.

As vítimas relataram à PM que foram ameaçados com um revólver quando realizavam uma entrega de materiais de construção civil na rua José Oliveira Lins. O homem teria se irritado porque o caminhão estaria impedindo a passagem dele e ameaçado o motorista e o ajudante. Com base na denúncia e com informações sobre o endereço do acusado, os policiais foram até o local informado e localizaram uma espingarda calibre 32 municiada, outros 11 cartuchos intactos do mesmo calibre e também munições de revólver calibre 38.

A companheira do homem apontado como autor das ameaças informou que ele estava em uma chácara nas proximidades do Rio Cantú. Ele foi localizado pelos policiais, porém num primeiro momento negou a autoria das ameaças. Os policiais realizaram buscas pelo local e localizaram, dentro de um balde, um revólver calibre 38 municiado com seis cartuchos intactos.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Comunicação Social 11ºBPM