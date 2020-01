Cascavel terá serviço de compartilhamento de bicicletas

Cascavel deve ter em breve estações para uso compartilhado de bicicletas, uma nova opção de mobilidade urbana adotada em grandes centros como meio de transporte público acessível, barato e sustentável, além de ser uma opção de lazer e de atividade física.

A primeira concorrência pública para permissão de uso da área pública e do mobiliário urbano para implantar o serviço foi realizada nesta tarde (10) no Departamento de Gestão de Compras da Prefeitura de Cascavel, pelo critério “maior oferta”.

A empresa cascavelense Mobhis Automação Urbana Ltda participou do certame, apresentou toda documentação solicitada e foi declarada habilitada pela comissão de licitação; na sequência, abrindo-se a proposta comercial de operação do sistema, a habilitada ofereceu percentual de 3,26% sobre o valor do faturamento bruto mensal, a ser pago a título de licença pela atividade no espaço público, ficando acima do edital de licitação (valor mínimo de 3%). Aberto prazo recursal legal de cinco dias úteis e caso o processo transcorra dentro da normalidade, o contrato poderá ser assinado nas próximas semanas, pelo prazo mínimo de 120 meses.

De acordo com o secretário de Planejamento e Gestão, Edson Zorek, a operadora deverá implantar uma rede mínima inicial de oito estações na cidade, com 56 bicicletas, que ficarão disponíveis para locação diariamente, no horário das 6 às 22 horas, sendo permitida a devolução dos equipamentos até as 23h59, via aplicativo. Será possível optar por locações de até 24 horas, semanais ou mensais, a custos acessíveis, cujos valores serão apresentados pela vencedora ao Município.

Segundo Zorek, o Município optou pela concorrência pública como uma forma de estimular o uso da bicicleta como meio de utilização das novas ciclovias e ciclofaixas da cidade não apenas para o lazer, mas também como meio de transporte e até mesmo instrumento de trabalho. “É também um meio sustentável, não polui o meio ambiente, além de estimular a saúde e qualidade de vida”, acrescentou.

As estações serão instaladas em pontos estratégicos, dentre eles Catedral, Lago Municipal; Prefeitura; terminais de transbordo, principais avenidas com ciclovias (Brasil e Tancredo Neves).