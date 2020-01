Salário mínimo regional do Paraná será de até R$ 1.599,40 em 2020

Em 2020, o reajuste do mínimo regional do Paraná vale desde o primeiro dia do ano – ou seja, o novo valor deverá ser pago já na folha salarial de fevereiro

O salário mínimo regional do Paraná vai variar de R$ 1.383,80 a R$ 1.599,40 em 2020, o maior piso regional do Brasil. O aumento de 5,86%, 1,75% acima do reajuste nacional, foi aprovado pelo Conselho Estadual do Trabalho, nesta segunda-feira (13).

Na categoria dos trabalhadores agropecuários o piso sobe para R$ 1.383,80. Para o setor de serviços administrativos, serviços gerais, de reparação e manutenção e vendedores do comércio em lojas e mercados, o salário aumenta para R$ 1.436,60. Esta categoria engloba também a classe de trabalhadores domésticos.

No grupo dos empregados na produção de bens e serviços industriais, o piso vai para R$ 1.487,20. Para a categoria de técnicos de nível médio, o piso passa a ser R$ 1.599,40.

Em 2020, o reajuste do mínimo regional do Paraná vale desde o primeiro dia do ano – ou seja, o novo valor deverá ser pago já na folha salarial de fevereiro.

Desde sua criação em 2006, o salário mínimo regional do Paraná, em suas categorias ocupacionais, sempre foi estabelecido em patamares superiores aos do salário mínimo nacional.Fonte: RIC Mais