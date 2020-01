Adolescentes participam de curso gratuito de Mecânico Automotivo oferecido pelo município

A Administração Municipal “Todos juntos rumo ao futuro”, através da Secretaria da Assistência Social, realizou na manhã desta quarta-feira (15), o lançamento do Curso de mecânico automotivo (mecânico de freios, suspensão e direção de veículos leves), com carga horária de 160 horas, ministrado pelo SENAI, com professores vindo de Curitiba. A unidade móvel com estrutura de carreta adaptada para o funcionamento de laboratórios e oficinas com toda a infraestrutura necessária para aulas teóricas e praticas está na Praça Horácio José Ribeiro.

O curso com 16 vagas que iniciou no dia 15 de janeiro e prossegue até o dia 17 de fevereiro é totalmente gratuito, sendo destinado aos jovens de Ubiratã da Rede Socioassistencial e faz parte de um projeto que visa o fortalecimento de programas de qualificação profissional para adolescentes de 15 a 18 anos, no Estado do Paraná.

O curso de Mecânico de Freios, Suspensão e Direção de Veículos Leves (160 horas) – Mecânico Automotivo é a oportunidade para nossos jovens de ter qualificação profissional para facilitar a entrada no mercado de trabalho, oferecendo oportunidade de possibilitar ao adolescente, o contato direto com novos espaços de conhecimento e de possibilidades dentro do mercado de trabalho, vivenciando o dia a dia daquele ambiente.

No lançamento do curso esteve a coordenadora do SESI/SENAI de Campo Mourão, Daiane Pereira e sua equipe, bem como a secretária de Assistência Social, Eliane Omori Duarte – Makie, a coordenadora da CRAS, Ana Carolina Rinaldi, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Antonio Magron, o chefe de Gabinete, Osmar Pires, os vereadores Luiz Cunha e Aparecido Paula, o presidente da Aceu, Haroldo Rodrigues da Silva e o prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco.