Chapa de ferro cai sobre trabalhador que morre em usina desativada de Perobal

Um homem morreu nesta quarta-feira (15) em uma usina desativada na PR-486, em Perobal, no noroeste do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma chapa de ferro caiu sobre o trabalhador.

No momento do acidente, a vítima operava uma máquina para retirar a chapa da carroceria de um caminhão.

Conforme a PM, o socorro foi chamado, mas quando as equipes chegaram ele já estava morto.

O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Umuarama, também no noroeste do estado.

Fonte: RPC