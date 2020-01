Homem desaparecido em Mamborê é encontrado morto em lavoura de soja

Um agricultor encontrou na tarde desta quarta-feira (15), o corpo do morador de Mamborê, Miguel Leal dos Santos, 50 anos, em uma lavoura de soja, no município.

A vítima estava desaparecida desde o último sábado (11). Segundo informações, Santos tinha sido visto pela última vez por uma pessoa na segunda-feira (13), caminhando em direção a uma área rural, nos fundos do pátio de máquinas da prefeitura. Desde então ele vinha sendo procurado por familiares.

Segundo informações, ele foi encontrado por um agricultor, que fazia a pulverização da lavoura e uma área próxima à estrada rural de acesso à comunidade Fantin, a cerca de um quilômetro de Mamborê.

O corpo estava em meio uma lavoura de soja. A polícia foi acionada e esteve no local. Foi constatado que parte das roupas da vítima estavam a cerca de 30 metros do corpo.

O Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão foi acionado para fazer o recolhimento do corpo.

As causas da morte só serão confirmadas após exame cadavérico do IML. De acordo com o site do município, “Mamborê Cidade Destaque”, a vítima já foi profissional da área da construção civil reconhecido em Mamborê, mas há algum tempo se entregou ao vício da bebida alcoólica. Ele vivia diariamente na praça central da cidade com outras pessoas que frequentam o local.

Fonte: Walter Pereira – Tribuna do Interior