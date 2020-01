PM apreende mais uma arma de fogo em Campo Mourão; em 2019 foram 49

Um revólver calibre 38 e diversas munições foram apreendidos pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (15) em Campo Mourão. É a terceira arma irregular tirada de circulação na cidade em menos de uma semana. A apreensão ocorreu em um bar localizado no jardim Isabel.

De acordo com as informações, o proprietário do estabelecimento teria feito ameaças e mostrado a arma a outro homem, momentos antes, fato presenciado por outras pessoas que estavam nas proximidades. Com base nas informações os policiais foram até o local e apreenderam a arma e 25 munições.

O proprietário do bar foi conduzido até a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, onde foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. Em 2019, somente em Campo Mourão, a Polícia Militar apreendeu 49 armas de fogo durante as ações realizadas.

Fonte: Tá Sabendo