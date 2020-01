População não colabora e Campina da Lagoa está em alerta para epidemia de dengue

Há uma semana a Secretaria de Saúde do município de Campina da Lagoa vem realizando ações de combate ao mosquito transmissor da dengue no município e nesta quarta-feira (15), um fato lamentável chamou a atenção da Equipe da Vigilância Sanitária.

Através de uma denúncia, os servidores encontraram um pneu de trator jogado na proximidade do trevo na entrada da cidade, cheio d´agua parada e com larvas do mosquito da dengue.

“O que mais nos entristece é que o mutirão passou essa semana por aquela localidade, algo inacreditável, mesmo com tantas campanhas e equipes de trabalho, ainda tem pessoas que agem desta maneira, lamentável”. Manifestou a Secretaria através de redes sociais.

O município de Campina da Lagoa está em estado de alerta para epidemia de dengue. Nos últimos três dias foram confirmados seis casos de dengue no município elevando o número para 28 casos.

