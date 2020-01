Vereadores aumentam seus próprios salários em 25% e deixam população indignada

Os moradores de Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), estão indignados após a Câmara da cidade aumentar os salários dos vereadores em 25%, em dezembro do ano passado em uma sessão extraordinária.

O valor passou de R$ 6 mil para R$ 7,5 mil por mês. Além do aumento, os vereadores aprovaram o pagamento do 13º e de um terço das férias. As mudanças valem para a próxima legislatura, que começa em janeiro de 2021.

Os vereadores de Rio Branco do Sul estão em recesso, mas para o eleitor não é hora de aumento de gastos.

“É um absurdo. Eu acho que o político no país inteiro já tem direito demais”, afirmou o morador Oscar Ribeiro.

Outro eleitor que não aprovou o reajuste dos salários foi o Jesse Jaime dos Santos.

“Os vereadores trabalharem em prol desse aumento para eles próprios é o comentário da cidade. Ninguém está aprovando, não”, contou ele.

O vereador Eleandro Machado (PODE) disse que é contra o aumento. Ele não quis participar da sessão que aprovou o reajuste.

“O município não tem recurso, então eu sou contrário a esse aumento. Eu acho que o vereador foi eleito para atender a prioridade da população e, depois que a população estiver bem atendida, aí sim poderia se colocar em votação um projeto desse tamanho”, afirmou Machado.

Também em dezembro de 2019, a Câmara Municipal de Araucária aprovou o aumento de 60% nos salários dos vereadores da cidade. Com a proposta, a remuneração dos vereadores passará dos atuais R$ 5.992 para R$ 9.584,45. O novo salário passa a valer a partir da próxima legislatura, no ano que vem.

O prefeito da cidade vetou, e o assunto deve voltar à Câmara.

Fonte: RPC