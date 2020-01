Esforço coletivo garante bom funcionamento do sistema de esgoto

Medidas como descarte correto de resíduos ajudam a evitar problemas na rede.

Todos reconhecem a importância do saneamento básico para evitar impactos ambientais, como o lançamento ‘in natura’ de esgoto diretamente nos recursos hídricos e, consequentemente, contaminações que podem causar problemas à saúde. Daí a importância da coleta e tratamento do esgoto que é realizado em Ubiratã. Porém, a contribuição para a saúde e bem-estar coletivos e para a preservação do meio ambiente vai além da atuação da concessionária Sanepar e do poder público. Ela inclui também a população.

No caso em que a rede pública de esgoto já foi instalada, o primeiro passo é o morador se conectar para que o seu esgoto doméstico tenha a correta destinação e tratamento. Outra regra, essa fundamental para todos, são os cuidados necessários com os resíduos (restos de comida, cabelo, papel higiênico, absorvente íntimo, fraldas, pontas de cigarro, preservativos, lâminas de barbear, fio dental, além de óleo de cozinha ou lixo de qualquer espécie) para evitar problemas com a rede de esgoto.

Pequenas medidas, como o descarte adequado dos resíduos e limpeza da caixa de gordura são eficazes contra os entupimentos e os vazamentos de esgoto em via pública, o que tem acontecido em Ubiratã. E desta forma, com um esforço coletivo que envolve Sanepar, poder público e população (mais que uma obrigação legal) todos estarão demonstrando o compromisso com a preservação ambiental, a saúde e a qualidade de vida.

CONSCIENTIZAÇÃO É O CAMINHO

Mesmo mantendo uma rotina preventiva contínua de limpeza das redes, muitas vezes o trabalho realizado pela Sanepar esbarra no uso incorreto da rede coletora de esgoto. Prova disso, é o aumento dos atendimentos a ocorrências. E nesses trabalhos de limpeza das redes e das ligações de esgoto, os materiais mais encontrados são resíduos sólidos, até mesmo pedras e outros tipos de lixos.

Para evitar que os problemas aconteçam, a melhor medida é prestar atenção no que é descartado pelas instalações sanitárias das casas.

BOAS DICAS PARA ISSO SÃO AS SEGUINTES:

– O óleo de frituras deve ser armazenado em garrafas plásticas e destinado a pontos de coleta ou empresas que o adotam como matéria-prima;

– As caixas de gordura devem sempre ser mantidas limpas;

– Filtros nos ralos evitam que restos de alimentos e cabelo se acumulem na tubulação;

– Nenhum resíduo, como papel higiênico, absorventes, pontas de cigarro, preservativos ou fio dental devem ser descartados pelo vaso sanitário;

– Manter separadas as redes de esgoto e de água pluvial (água de chuva).