Campo Mourão: Rapaz é ferido com tiro durante briga

Um rapaz de 22 anos foi ferido com um tiro durante uma briga em que se envolveu no conjunto Maria Barleta, em Campo Mourão. O fato ocorreu durante a madrugada de domingo, mas a Polícia Militar só foi comunicada por volta das 13h30 de ontem, quando o rapaz já estava recebendo atendimento na Central Hospitalar.

De acordo com o prontuário médico, o paciente apresentava uma lesão a tiro no pé direito, onde o projétil ficou alojado. Ele também ficou com escoriações na região do tórax.

O rapaz informou aos policiais que durante a madrugada se envolveu em uma briga com mais dois homens, no conjunto Maria Barleta. Durante o desentendimento, um dos agressores teria sacado uma arma de fogo e efetuado disparos contra ele.

Ainda segundo a vítima, após ser ferido ele se abrigou em sua residência e apenas mais tarde solicitou ajuda de terceiros para ser levado ao hospital. Os agressores estão foragidos.

