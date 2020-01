Carreta quebrada causa acidente com morte em Maringá

Uma carreta quebrada sobre a pista de rolamento, causou um trágico acidente no início da madrugada desta segunda-feira (20), em Maringá. O acidente que resultou na morte de uma motociclista de 35 anos, ocorreu no Contorno Norte, entre os viadutos das Avenidas Morangueira e Kakogawa.

Michele Francez Augusto, perdeu a vida, ao bater a motoneta que pilotava, na traseira de uma carreta. O veículo que tem placas de Maringá, estava parado, devido um problema mecânico. A motociclista não percebeu e colidiu violentamente contra a carreta.

A mulher que era casada e mãe de 3 filhos, morreu praticamente na hora. Equipes de socorro compareceram no local, mas infelizmente o pior aconteceu. Agentes da Polícia Rodoviária Federal, atenderam a ocorrência, e segundo os policiais, a sinalização no local era inadequada.

O motorista da carreta não estava no local do acidente, de acordo com informações, o veículo apresentou problemas no início da tarde, e o caminhoneiro deixou o veículo no local e foi buscar ajuda. Até o fechamento desta matéria o motorista não havia tomado conhecimento do acidente.

A motociclista que faleceu morava no Jardim Dias, e a aproximadamente 01 ano e meio ela perdeu o irmão em trágico acidente automobilístico, registrado na BR-376 na cidade de Mandaguari. E no mês de Outubro de 2019, a mãe dela que se encontrava enferma, também faleceu.

Fonte: Plantão Maringá