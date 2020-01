Filha de 6 anos encontra corpo da mãe assassinada com 25 facadas em Sarandi

As forças de segurança do município de Sarandi, estão diante de um crime brutal a ser esclarecido. Jaciara Kogler de Lima de 28 anos, foi encontrada morta ontem a noite, no banheiro de uma residência situada na Rua da Multiplicação no Jardim Bom Pastor.

O corpo da mulher apresentava 25 perfurações causadas por faca. A filha de 06 anos, foi quem encontrou o corpo da própria mãe. Já que Jaciara trabalhava como operadora de caixa em um supermercado de Maringá, e as duas filhas de 03 e 06 anos, ficavam aos cuidados de uma babá.

Na noite de sábado, no horário combinado de levar as filhas até a casa dos pais, Jaciara não atendia os chamados. A criança então abriu o portão e adentrou a residência e segundos depois retornou gritando, falando que a mãe estava caída no banheiro toda ensanguentada. A babá também viu a mulher nesta situação e acionou o socorro. Porém quando as equipes do Samu e Siate chegaram no imóvel, nada pode ser feito, há não ser constatar o óbito da jovem senhora que morava na casa com o esposo e as filhas do casal.

No momento do crime o marido da vítima estava trabalhando. Pelo que foi apurado no local do crime, devido o estado de rigidez que encontrava-se o corpo, as equipes de socorro e uma perita da Polícia Científica, acreditam que já fazia entorno de 4 ou 6 horas que a mulher estava naquela situação (assassinada). O quarto do casal estava todo revirado.

O local foi isolado pela polícia militar e guarda municipal. O delegado Adriano Garcia, na companhia de investigadores, estiveram na residência e já começaram a realizar todo o trabalho investigativo. A polícia tenta descobrir o quanto antes, a autoria deste crime brutal e a motivação. Até o momento nenhuma linha de investigação é descartada pela polícia. Pessoas próximas a vítima já foram ouvidas na delegacia de policia civil, inclusive o esposo da mulher. Familiares e amigos clamam por justiça.

Fonte: Plantão Maringá